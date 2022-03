Sabato 2 aprile 2022 alle ore 15 in piazza San Lorenzo, a Genova, si terrà una Marcia per la Pace e contro le armi nel porto.

Intervengono:

- l'Arcivescovo di Genova Marco Tasca

- il Vescovo di Savona Calogero Marino

- il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali

- Pax Christi con don Renato Sacco, Weapon Watch con Carlo Tombolo, Economia Disarmata con Carlo Cefaloni e altre realtà promotrici

Seguirà corteo fino al Porto Antico con le bandiere della Pace, e consegna all'Autorità Portuale di un appello-denuncia: trasparenza sui carichi di armamenti e divieto di transito alle "navi della morte".

L’incontro è promosso da un largo fronte di associazioni laiche e religiose. Prende spunto 54esima Marcia nazionale per la pace, svoltasi il 31 dicembre 2021 a Savona, promossa dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, da Azione cattolica italiana, da Caritas italiana, da Pax Christi Italia in collaborazione con la diocesi di Savona-Noli.

Aderiscono alla manifestazione: Rete Genova aperta alla pace, Economia Disarmata, Società Missioni Africane, Agesci Regione Liguria, the Weapon Watch, CALP,ACLI, Comunità San Benedetto al Porto, ANPI Genova , Arci Genova , Ora dì Silenzio per la Pace, Centro Banchi Genova, Associazione la Piuma, socie e soci dì Banca Etica (Genova e La Spezia), Associazione Papa Giovanni XXIII, Centro Italiano Femminile e altre realtà.