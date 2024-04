2^ Edizione della Marcia del Minatore a Ne

Tigullio Trekking e BioTigullio5Terre assieme al Comune di Ne hanno il piacere di presentare a tutto il pubblico di affezionati, la seconda edizione della manifestazione ludico-sportiva non competitiva, denominata "Marcia del Minatore" che si terrà domenica 5 maggio 2024.

Quest’iniziativa dedicata agli amanti del podismo, del trail running, del trekking e dell’outdoor in genere, ha come finalità precipua la valorizzazione e la promozione dell’entroterra della Riviera Ligure di Levante, nello specifico la Val Graveglia. Ovvio è il riferimento al sito storico, paesaggistico e culturale delle ex Miniere di Gambatesa. La Marcia ricalca il Cammino già esistente, anch’esso battezzato, del Minatore, un itinerario ad anello lungo circa 10 Km (scopri il dettaglio analitico del percorso a questo link: Cammino del Minatore).

Il percorso è tutto immerso nella natura rigogliosa e lussureggiante dell’alta Val Graveglia, ed il tratto distintivo lo fanno le numerose edicole mariane che si trovano tutto lungo la via. La sede di partenza si trova in quel di Corte di Reppia. La manifestazione si terrà anche in caso di variabilità meteo, ammenochè non sia stata diramata allerta, gialla, arancione o rossa. In questo caso la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva, ossia Domenica 12 Maggio 2024.

Per chi è pensata

La manifestazione è dedicata a tutti: agonisti, non agonisti, famiglie (NON lasciamo a casa i nostri amici a 4 zampe) e gruppi di persone che vogliono trascorrere una giornata o un week-end differente coniugando sport, amicizia, convivialità, cultura, storia, tradizioni e ultima ma non l’ultima, dell’ottima enogastronomia locale.