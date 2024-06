“Marcia del GhiottoNe”, la mangialonga in Val Graveglia tra gastronomia e antichi sentieri

L'Associazione Culturale “I Nuovi Gàruli” organizza anche nel 2024 la “Marcia del GhiottoNe”, la mangialonga in Val Graveglia tra gastronomia locale, antichi sentieri e panorami mozzafiato. La settima edizione è in programma domenica 16 giugno. I fondi raccolti con la manifestazione saranno impiegati in progetti culturali e interventi di recupero e promozione del territorio.

Anche quest'anno il numero massimo di iscritti accettati è di 500 persone che saranno fatte partire in 10 gruppi di 40 persone circa ognuno, scaglionate con partenze ogni 20'. La partenza è prevista per il primo gruppo alle 9 e con l'ultimo alle 12 dall'abitato di Arzeno dove uno stand di volontari sarà presente per le operazioni di check-in e il ritiro del gadget. Il percorso base è ad anello con partenza ed arrivo ad Arzeno, per una lunghezza complessiva di circa 10km.

Iscrizioni

Iscrizioni sul sito mangialongavalgrav.wixsite.com/marciadelghiotto-ne. Contributo adulti 25 euro, ragazzi 7-12 anni 15 euro, bambini 3-6 anni gratis. Info scrivnedo a mangialonga@inuovigaruli.it o chiamando il numero 370 3323784.

Menù e tappe

Il menù proposto è interamente curato dagli agriturismi locali e dall'Associazione Culturale “I Nuovi Gàruli”, organizzatrice della raccolta fondi: sono piatti della tradizione gastronomica locale ed in particolar modo della Val Graveglia, preparati secondo tecniche di cottura tradizionali e con ingredienti genuini, il più delle volte di produzione propria. Per venire incontro alle necessità di tutti, sono previste anche alternative per celiaci e vegetariani: per ulteriori informazioni contattare l'organizzazione.

Benvenuto

Focaccia

Tappa 1

Antipasti

Tappa 2

Polenta

Tappa 3

Testaieu

Tappa 4

Costine

Tappa 5

Dolce

Tappa 6

Caffè e gelato

foto: fb@marciadelghiottone