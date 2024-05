46^ edizione della Marcia dei 5 Campanili a Zoagli, con chiese aperte e ristori lungo il percorso

La Pro Loco di Zoagli, in collaborazione con Sporteventi SSDRL e con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Zoagli, organizza la 46ª edizione della Marcia dei 5 Campanili, un evento che da decenni porta avanti la tradizione e l'orgoglio della comunità locale.

La manifestazione si terrà domenica 19 maggio e coinvolgerà appassionati di Trekking, Trail Running e amanti della natura da tutta la regione e non solo. La Marcia dei 5 Campanili è un'esperienza unica che permette ai partecipanti di immergersi nella bellezza incontaminata del nostro territorio, attraversando suggestivi sentieri e ammirando panorami mozzafiato. Quest'anno, l'evento promette emozioni ancora più intense e un percorso

arricchito dai fantastici ristori con specialità tipiche presenti lungo lo storico percorso.

Alla Marcia dei 5 Campanili è possibile l’iscrizione sia non competitiva che competitiva: seguendo la propria inclinazione il partecipante può godersi una rilassante giornata all’insegna del movimento, della magnificenza del territorio e del buon cibo, oppure - per i più agguerriti - tentare di entrare nella storia della manifestazione con il suo lunghissimo albo d’oro.

Il percorso ad anello si snoda lungo i sentieri che collegano le cinque chiese campestri - simboli del territorio - Sant’Andrea di Rovereto, Semorile, Sant’Ambrogio, San Pantaleo, Zoagli, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella natura e nella storia locale, attraversando paesaggi

mozzafiato e scorci caratteristici del paesaggio ligure.

Per chi partecipa alla non competitiva, durante il cammino, si potranno ammirare le caratteristiche chiese, eccezionalmente aperte per l’occasione, ognuna con la propria unicità e storia, che rappresentano le tappe principali dell’itinerario. Queste chiese sono state per secoli punti di riferimento per la comunità e ancora oggi conservano il loro fascino e la loro importanza culturale.

Si parte e si arriva in piazza XXVII Dicembre a Zoagli, orario di ritrovo: 8:30. Partenza della competitiva e della non competitiva: ore 9:30.

Costo di Partecipazione: 19€ competitiva, 15€ non competitiva 10€ non competitiva per gruppi di almeno 10 persone. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate sul sito ufficiale dell'evento: https://zoagliproloco.it/la-5-campanili-zoagli-46-ed-2024/.