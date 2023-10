Marcello Cesena presenta il suo primo romanzo al Librificio del Borgo

Marcello Cesena, comico, attore e sceneggiatore, è famoso presso il grande pubblico soprattutto per aver interpretato Jean-Claude in "Sensualità a corte", sketch comico in onda prima su Mai dire Domenica, e successivamente nel Gialappa Show. Da pochissimo è uscito il suo primo romanzo per Sperling & Kupfer, "Un luogo sicuro", che l'autore presenterà a Genova presso il Librificio del Borgo, in Via Borgo degli Incrociati 22r, a pochi metri dalla stazione di Genova Brignole.

Per il suo esordio l'autore ha scelto una trama intricata che parte dal romanzo psicologico per arrivare al thriller:

Questa è la storia di due donne. Geneviève, regista cinematografica di grande successo, dal carattere duro e impulsivo. E Azadeh, giovane profuga fuggita dagli orrori di un Paese in guerra. Le strade che hanno percorso non potrebbero essere più distanti. Eppure il filo rosso del destino le unisce nel più inaspettato dei modi: durante un funerale, in una cittadina lontana da Parigi. Geneviève, cacciatrice di storie, scorge Azadeh e rimane ipnotizzata dalla bellezza e dal pianto della giovane, accompagnata da un bambino. Perciò la cerca, nuovamente la incontra e decide di fermarla per conoscerla e scoprire cosa si cela dietro la disperazione che ha negli occhi. Tra le due nasce un rapporto sorprendente, fatto di solidarietà e di calcolo, in un delicato equilibrio che si alimenta di ricordi terribili. E sarà proprio la storia di Azadeh, tormentata e straziante, lontana eppure vicina, raccontata in un luogo sicuro, a legare per sempre le loro vite. Parigi e la Francia strette nella morsa del terrorismo fanno da sfondo a un romanzo dal ritmo incalzante, avvincente, ricco di azione e suspence.

L'evento sarà gratuito, la prenotazione gradita ma non obbligatoria.

Per prenotare e per qualsiasi informazione: 010 0985876 o chiedi@librificiodelborgo.it