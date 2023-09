Maratona della Pace a Genova per il sostegno al popolo ecuadoriano

«Sabato 16 settembre, ore 18, siete tutti invitati alla Piazza Settembrini a Sampierdarena – dice Manuel Aragundi, Consigliere PD Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova – alla Marcia per la pace. La marcia è organizzata da un gruppo di sudamericani. Prego tutti di dedicare un attimo per la pace dell’Ecuador e di richiamare l'attenzione delle autorità straniere e internazionali – dichiara Manuel Aragundi – affinché possano contribuire a un intervento nel nostro paese che favorisca il ritorno della pace. Invito tutti gli italiani, sudamericani ed ecuadoriani a partecipare a questa marcia per la pace. La marcia è un atto di preghiera per la pace. Quando un popolo si unisce nella preghiera, è possibile sentire quella supplica che raggiunge il cuore di Dio – aggiunge Manuel Aragundi. La marcia è gestita da un gruppo di pastori delle Chiese cristiane insieme al Consigliere Centro Ovest Manuel Aragundi e al rappresentante della Comunità ecuadoriana presente a Genova».

