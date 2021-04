Maratona Musicale del Carlo Felice per la riapertura dei teatri

Il teatro Carlo Felice organizza una vera e propria “maratona musicale” in occasione della riapertura, programmato per giovedì 29 aprile: si inizia alle 18 con un concerto corale che vedrà protagonista il Coro di voci bianche del teatro e il Coro del Carlo Felice. Si continua alle 19 con un concerto in Auditorium degli Allievi dell’Accademia di alto Perfezionamento di Canto lirico, diretta da Francesco Meli. Per finire, alle ore 20 in sala, un concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal Maestro Federico Maria Sardelli.

Ogni appuntamento prevede un diverso biglietto, la cedenza oraria è stata programmata in modo che si possa partecipare a più appuntamenti.

Concerto corale

Ore 18

Coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice

Gino Tanasini, direttore

Enrico Grillotti, Pianoforte

Henry Purcell

“Strike the viole” da Orpheus Britannicus (arr. G. Tanasini)

Luigi Chicellero/Giovanni Giacobetti/Virginio Savona (Quartetto Cetra)

Però mi vuole bene (arr. E. Grillotti)

Bruno Coulais

“Vois sur ton chemin” da Les Choristes

Coro del Teatro Carlo Felice

Francesco Aliberti, Direttore

Patrizia Priarone, Pianoforte

Carlo Orff

“Fortunae plango vulnera” da Carmina Burana

Jean Philippe Rameau

“Hymne à la nuit” da Hippolyte et Aricie

Antonio Vivaldi

“Gloria in excelsis deo” dal Gloria RV 589

Wolfgang Amadeus Mozart

“Che del ciel che degli dei” da La clemenza di Tito

Franz Lehár

“Tanz” da Die lustige Widow (La vedova allegra)

Gaetano Donizetti

“Vedeste?… Vedemmo” da Maria Stuarda

Giuseppe Verdi

“Vedi le fosche… Chi del gitano” da Il trovatore

“Va, pensiero, sull’ali dorate” dal Nabucco

Nino Rota

Canzone arrabbiata da Film d’amore e d’anarchia

Mario Cappello/Attilio Margutti

Ma se ghe penso

Biglietto € 5

in vendita presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice nei seguenti giorni e orari:

martedì 27 aprile dalle 15 alle 19

mercoledì 28 aprile dalle 12 alle 19

giovedì 29 aprile dalle 11 alle 20.00

Concerto degli Allievi dell'Accademia

Ore 19. Per la prima volta in concerto, gli Allievi dell’Accademia di alto Perfezionamento di canto lirico, diretta da Francesco Meli.

Recital

Interpreti: gli Allievi dell’Accademia di alto Perfezionamento di canto lirico del Teatro Carlo Felice

Manon Lescaut, G. Puccini

Fra voi belle brune e bionde

Davide Tuscano

L’elisir d’amore, G. Donizetti

Una parola oh Adina

Patricia Calvache, Lorenzo Martelli

La bohème, Giacomo Puccini

Quando men vò

Giulia Filippi



Die Zauberflöte, W. A. Mozart

Bei Männer welche Liebe fühlen

Alessandra Rizzini, Gabriel Wernick



Le nozze di Figaro, W. A. Mozart

Deh vieni non tardar

Roberta Mancuso

Don Pasquale, G. Donizetti

Bella siccome un angelo

Nicola Zambon

L’elisir d’amore, G. Donizetti

La donna è un animale

Alberto Bonifazio, Nico Franchini

Gianni Schicchi, G. Puccini

Oh mio babbino caro

Gabriella Ingenito

L’elisir d’amore, G. Donizetti

Quanto amore

Claudia Muschio, Francesco Auriemma

Concerto sinfonico

Ore 20

Federico Maria Sardelli, direttore

Orchestra del Teatro Carlo Felice

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n.29 in La maggiore K201

Joseph Haydn

Sinfonia n.96 in Re maggiore “Il miracolo” Hob:I:96

