“Marassi sotto le stelle”, festa di quartiere con mercatini, stand gastronomici, musica e Family Run

Venerdì 12 luglio torna “Marassi sotto le stelle”, la festa estiva di quartiere con tante manifestazioni lungo corso De Stefanis e via Tortosa. A partire dalle ore 18 il quartiere si anima con stand gastronomici e street food, negozi aperti, mercatini artigianali, musica dal vivo, animazioni, giochi per bambini. Dalle 19 sfilata di moda bimbi e adulti, mentre alle 19:30 prenderà il via la terza edizione di “4 zampe sotto le stelle”.

Alle 18 partirà la seconda Family Civ Run, in collaborazione con Zena Runners, il cui ricavato andrà interamente devoluto a La Band degli Orsi per i bambini del Gaslini. Due diverse partenze per una marcia da 2 km per le famiglie e una corsa da 4 km (non competitiva) riservata agli sportivi e ai camminatori. Sono previsti gadget e premi e per partecipare occorre l'iscrizione con offerta minima di 5 euro da versare presso RT Immobiliare in via Tortosa 105 fino a giovedì 11 dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle ore 19:30 oppure al banco iscrizioni di Zena Runners venerdì 12 entro le 17:30 presso il punto di ritrovo per i partecipanti, in corso De Stefanis, angolo via Tortosa.

Evento a cura di CIV nel Cuore di Marassi con il patrocinio del Comune di Genova.