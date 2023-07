“Marassi sotto le stelle”, quartiere in festa con mercatini, musica dal vivo, negozi aperti e stand gastronomici

Venerdì 7 luglio torna “Marassi sotto le stelle”, con tante manifestazioni lungo corso De Stefanis e via Tortosa (qui le modifiche al traffico veicolare). A partire dalle ore 18 il quartiere si anima con stand gastronomici, negozi aperti, mercatini artigianali, musica dal vivo, animazioni, giochi per bambini, passerella a 6 zampe con Centro Cinofilo Cave Canem, possibilità di battesimo della sella per bambini e tanto altro.

Sempre dalle 18, inoltre, partirà la prima Family Civ Run, in collaborazione con Zena Runners, il cui ricavato andrà interamente devoluto a La Band degli Orsi per i bambini del Gaslini. Due diverse partenze per una marcia da 2 km per le famiglie e una corsa da 4 km (non competitiva) riservata agli sportivi e ai camminatori. Sono previsti gadget e premi e per partecipare occorre l'iscrizione con offerta minima di 5 euro da versare entro le 17:30 al punto di ritrovo per i partecipanti, in corso De Stefanis, angolo via Tortosa.

Evento a cura di CIV nel Cuore di Marassi con il patrocinio del Comune di Genova.