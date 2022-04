"Maqroll, gabbiere" con Federico Sirianni, Raffaele Rebaudengo e Filippo Filoq Quaglia

La rassegna “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” si avvia alla conclusione giovedì 7 aprile 2022 (ore 17) con “Maqroll, gabbiere” da Alvaro Mutis, che vede protagonisti Federico Sirianni, Raffaele Rebaudengo e Filippo Filoq Quaglia, ma avrà un ulteriore imprevisto seguito martedì 10 maggio per il recupero della data saltata di Paolo Rossi, atteso protagonista di “Odisseo”.

Tutto il progetto è stato ideato a diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, realizzato con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Comune di Genova, e il patrocinio dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Sin dall’inizio ha riscosso il gradimento del pubblico, facendo registrare il tutto esaurito per gli spettacoli che per la prima volta con una cadenza regolare sono andato in scena nella splendida Sala del Capitano. L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 o a info@teatropubblicoligure.it.

Giovedì 7 aprile, alle ore 17, va in scena “Maqroll, gabbiere”. Cos’è un gabbiere? Un gabbiere è il marinaio che si occupa di tutto il sistema delle vele di una nave, è quello che passa la maggior parte del tempo di navigazione sull’albero più alto, è quello che vede le cose, la terra, i banchi di pesce, i capodogli, i naufraghi, prima degli altri. Il gabbiere Maqroll è il protagonista della saga letteraria dello scrittore colombiano Alvaro Mutis, è il testimone dell’incollocabilità, è l’Ulisse che, arrivato a Itaca, decide comunque di imbarcarsi di nuovo e riprendere il viaggio, “per la sola ragione del viaggio” come cantava Fabrizio De Andrè. In questo spettacolo di narrazione e canzoni, Maqroll è al timone di un vecchio cargo mercantile (il cosiddetto “tramp steamer”) per raccontare la condizione esistenziale dell’uomo, vista come un lungo viaggio per mare; un viaggio in cui i grandi personaggi della letteratura marina (il capitano Achab di Melville, il pescatore Santiago di Hemingway, gli ammutinati del Bounty, l’albatro ucciso dal vecchio marinaio di Coleridge) s’incrociano sulle rotte più pericolose, tra tempesta e bonaccia, tra venti avversi e mostri marini.“Maqroll” è anche il titolo del nuovo disco di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, che segue a distanza di tre anni “Il Santo”, lavoro che ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”. Le canzoni del nuovo album saranno la colonna sonora di questo incredibile viaggio per mare, la narrazione la stella polare per guidare il pubblico fino all’agognato porto. Da lì le strade si separeranno e il “cargo” riprenderà il suo eterno viaggio per mare.

Con il progetto “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” prosegue la riflessione sull’infinito iniziata con la XIV edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, dedicati a “L’infinit∞ da Achille e la tartaruga a Leopardi”, che ne costituisce la premessa. A cominciare questo percorso, a Palazzo Tursi e Palazzo Reale, sono stati l’antropologo Marco Aime, il filosofo Ermanno Bencivenga, l’italianista Corrado Bologna e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Il viaggio prosegue con il mare nello sguardo dei capitani coraggiosi.