'Non lasciateci soli', l'incontro su manipolazione mentale, sette e vuoto normativo

Venerdì 21 giugno a Chiavari alle ore 18, presso la sala presidenziale della Società Economica, si svolgerà il convegno 'Non lasciateci soli'. Un approfondimento e una riflessione sulle dinamiche della manipolazione mentale e del disagio giovanile.

L'evento è organizzato dall'associazione Impegno Comune e interverranno Roberto Traversi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, Rita Repetto, presidente dell'associazione La Pulce nell'orecchio, la dottoressa Silvia Rota (psicologa e psicoterapeuta) e il professor Daniele Di Martino (specializzato in sostegno didattico). L'incontro sarà moderato da Davide Grillo, presidente dell'associazione Impegno Comune.

Rita Repetto è anche la sorella di Roberta, la 40enne di Chiavari morta nel 2020 all'età di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca. La vicenda processuale è arrivata alla sentenza di appello (a questo link le motivazioni dei giudici) e recentemente è stato annunciato anche il mancato ricorso in Cassazione della Procura, scelta non condivisa dalla famiglia, che ha emesso un duro comunicato. Manipolazione mentale e vuoto normativo sono due delle tematiche che verranno affrontate nel convegno, in questo senso la deputata pentastellata Ascari ha già presentato diverse interrogazioni alla Camera chiedendo al Governo di intervenire.

