Acrobazie, paura e follia: arriva a Genova il “Manicomio Horror Circus”

Quando Dal 13/01/2023 al 05/02/2023 Orario non disponibile

Da venerdì 13 gennaio fino a domenica 5 febbraio 2023, al My Sport Village di Sciorba approda lo show più irriverente, divertente, ironicamente pauroso che ci sia. È il “Manicomio Horror Circus”, spettacolo di circo-teatro, con artisti di altissimo livello che porteranno in scena giochi di incastri tra acrobazia al suolo e al trampolino, verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipolazione, fantasismo e folle comicità per regalare agli spettatori risate di puro terrore.

Rispetto al classico circo degli orrori, lo spettacolo si arricchisce di nuovi attori, artisti e comici, andando a formare un cast internazionale di acrobati, ballerini, cabarettisti, attori e pagliacci appartenenti alle più prestigiose scuole di Circo mondiali. Uno spettacolo che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto.

“Aderiamo anche quest'anno all'invito del Gruppo Moroni con il Teatro Tenda in anteprima nazionale allo Sciorba Stadium - afferma Maurizio Ghigliotti, Direttore Sciorba Stadium -. Sarà uno spettacolo completamente nuovo, dedicato a ragazzi dai 13-14 anni in su, che per più di tre settimane avremo il piacere di ospitare grazie alla sinergia con gli organizzatori”.

“Ritorniamo allo Sciorba Stadium con un nuovo swow, uno spettacolo differente e nuovo sul panorama nazionale - afferma Riccardo Moroni, responsabile del Gruppo Moroni -. Manicomio richiama il circo dall'orrore, genere tutto da scoprire grazie anche alla collaborazione della Direzione dello Sciorba Stadium. Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico e soprattutto divertire”.

“Ci saranno degli artisti e una scrittura, per la prima volta per accedere a un Manicomio ci sarà chi entrerà volontariamente pagando un biglietto. Si tratta di uno spettacolo dalle tinte forti che racconta, con il filtro dell'arte, quello che purtroppo è realmente accaduto nei manicomi. Il pubblico sarà protagonista dello spettacolo dall'inizio” conclude Gianni Risola, Art Director “Manicomio Horror Circus”.