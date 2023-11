Manico del Lume: la mia prima via attrezzata

Montagna aspra e severa, al Manico del Lume c’è spazio per un’idea più stuzzicante di escursionismo avanzato, verso una cima panoramica che rappresenta un punto d’incontro per chi vuole camminare e salire sulla roccia in sicurezza. Dal borgo di Uscio, per raggiungere la cima della montagna più alta della catena costiera di levante, seguiremo la Via del Sale. La mulattiera segue la morfologia dei luoghi e rende l’escursione agevole e poco faticosa. Una successione di boschi e profili panoramici, anticipano la cima del Manico del Lume, il resto è puro divertimento. escursione riservata a chi non soffre di vertigini. Evento riservato a chi non soffre di vertigini.

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Escursione fruibile anche in corriera.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Il Golfo del Tigullio è un susseguirsi di ridenti località sul mare, noi però le vedremo dall’alto, in luoghi simbolo della serenità ritrovata. Bravi, forti, coraggiosi, solleveremo le mani lungo le catene della via attrezzata del Manico del Lume, una montagna aspra e severa che s’innalza dietro a Rapallo. Corda, imbrago, discensore, moschettoni, nuts, friends e rinvii, sono termini ai più sconosciuti e continueranno ad esserlo, perché la nostra escursione sarà agevolata da corrimano, quindi nulla di trascendentale. Non dovremo affannarci, tanto meno competere per arrivare sulla cima; per giungere sul Manico del Lume (802 m) cammineremo e solo in alcuni punti la progressione sarà agevolata dalle catene, nuove e sicure. Per raggiungere l’ante-cima ovest della montagna più alta della catena costiera di levante, seguiremo la Via del Sale, una direttrice storica percorsa prima di noi da mercanti e briganti. La mulattiera segue la morfologia dei luoghi e rende l’escursione agevole e poco faticosa. Una successione di boschi e profili panoramici, anticipano la cima del Manico del Lume, il resto è puro divertimento.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 10 Dicembre

• Tipologia itinerario: escursione riservata a chi non soffre di vertigini.

• Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:00 nel parcheggio libero di Via Crocetta, 3A, 1 Uscio GE. Le coordinate di google maps: 44.411612757993474, 9.168516923328124

• Fine escursione a Uscio alle 16:30 circa.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media nella parte iniziale (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico), più impegnativa nella parte finale con le catene (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti). Sono necessari gli scarponi. Non bisogna soffrire di vertigini.

• Dislivello: + - 550 metri

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Lunghezza del percorso: 14 chilometri circa

• Equipaggiamento consigliato: sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. Escursione riservata a chi non soffre di vertigini. L’itinerario richiede comunque una certa esperienza in montagna.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.