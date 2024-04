"Mangialunga" di Fontanegli, percorso enogastronomico in nove tappe dall’aperitivo al dolce

Domenica 26 maggio torna a Fontanegli la celebre "Mangialunga", un percorso eco-eno-gastronomico di 5 km lungo i rioni rurali della delegazione genovese. Quella del 2024 sarà la XX edizione.

Si potranno gustare prelibatezze liguri, dall’aperitivo al dolce, in nove tappe. Ogni tappa gastronomica sarà allietata da musica dal vivo con possibilità di ballo, canto libero e tanta allegria. Nel contesto si svolgerà il XV Concorso Fotografico con premi alle prime tre foto classificate (come da regolamento consultabile sul sito e consegnato alla partenza)

Programma

Ritrovo sul Campo Sportivo di Fontanegli, con partenza a scaglioni di 50 Persone circa dalle 11 alle 14. Tempo minimo stimato del percorso ca. 4 ore.

Prezzo adulti: 35 Euro - Ragazzi da 7 a 14 anni: 15 Euro - Bambini sotto i 6 anni: gratis.

Iscrizione con pagamento anticipato direttamente presso la Sede dell’ U.S. Fontanegli ’74 e presso i seguenti esercizi:

- Edicola - Corso De Stefanis 81 r - Genova

- Tabaccheria della Rotonda di Villa Marco - Borgoratti - Via Posalunga, 116/R -

- Beacco oreficeria - Via B. Buozzi 42/R - Genova

- Area di servizio Tamoil - Via Struppa 113/A/R - Genova Prato

- L'Edicola s.a.s.. – Piazza Fontane Marose 10/R-

- L'Idraulica & C. S.N.C. - Via Lorenzo Pareto 6 R Genova

- Chapeau Barber Shop - via Struppa, 172r, Genova

o tramite bonifico bancario indirizzato a:

"U.S. Fontanegli ‘74", Banca Passadore Filiale di Molassana - IBAN: IT95P0333201405000001220780

È possibile effettuare un bonifico unico per gruppi specificando nella causale il numero dei partecipanti divisi tra adulti, ragazzi da 5 anni a 14 e bambini fino a 6 anni, e il numero di telefono del capogruppo. Quindi trasmettere ricevuta via email a usf74@usfontanegli74.com; oppure tramite Satispay indicando la causale come sopra.

La manifestazione è organizzata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 117 del 3/07/2017, per info visitare il sito https://www.usfontanegli74.com.

Info

U.S. Fontanegli ‘74- cell. 324 6013768

Email: usf74@usfontanegli74.com