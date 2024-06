“Mangia e Sciòppa” 2024: torna la mangialonga della Val d'Aveto con sei tappe culinarie

Anche quest'anno torna “Mangia e Sciòppa”, la Mangialonga della Val d'Aveto. Appuntamento domenica 16 giugno per percorrere circa 10 km divisi in sei tappe attraverso facili sentieri e punti panoramici immersi nella natura, con partenza da Santo Stefano d'Aveto. Non mancheranno musica e intrattenimento. Partenza a gruppi a partire dalle ore 10.

Iscrizione e costi

Ultimi giorni per l'iscrizione, in un evento sempre molto gettonato. Per il pagamento effettuare un bonifico a: Maestri di Sci e Mtb Santo Stefano d'Aveto. Oggetto: Iscrizione per (indicare pacchetto o numero di persone, compresi bambini sotto i 6 anni). Iban: IT64N0306931866100000001655. Inviare copia del bonfico via email a: mangiaescioppa@gmail.com con lo stesso oggetto del bonifico. Oppure presso i seguenti negozi: The Bicycle Shop & Service (corso De Michiel 19 a Chiavari), AZ Sport Recco (via 4 Novembre 14 a Recco), Bunni (a Santo Stefano d’ Aveto “sotto i portici”), Almarea (via Vittorio Emanuele a Moneglia).

Singolo biglietto 30 euro, famiglia di 3 persone 85 euro, famiglia di 4 persone 110 euro. Per ogni gruppo di 10 persone, l'undicesima non paga. Bambini sotto i 6 anni gratis.

Menù

Tappa 1

Focaccia e vino bianco

Tappa 2

Da definire

Tappa 3

Polenta (funghi/formaggio/olio)

Tappa 4

Da definire

Tappa 5

Spiedini di frutta

Tappa 6

Crostata e caffè

A ogni partecipante verrà consegna alla partenza la consueta tazza per bere a ogni tappa, sarà possibile scegliere vino bianco o rosso.

Info su mangiaescioppa.wordpress.com o sulla pagina Facebook Mangia e Sciòppa della Val d'Aveto.