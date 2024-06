Manga in vacanza! Consigli di lettura

L’Associazione DEAI, nell’ambito del progetto “Manga per scoprire il Giappone”, Vi invita a La Feltrinelli di Genova, per scoprire questo mondo affascinante in una serie di incontri patrocinati dal Consolato generale del Giappone.

Ultimo appuntamento da Feltrinelli prima della pausa estiva. Cosa leggere sotto l’ombrellone? Che titolo portare in cima ad una montagna? E in gita con gli amici? Fatti ispirare da DEAI per un estate ricca di manga!Vi aspettiamo sabato 29 giugno dalle 16.30 da Feltrinelli Libri e Musica, via Ceccardi 16/24r, Genova.

“DEAI” in giapponese significa “INCONTRO”

DEAI - Associazione culturale è stata fondata da Megumi Akanuma, Ambasciatrice di Genova nel Mondo e i suoi amici amanti del Giappone, per proporre tante occasioni di "incontro" in ambito culturale, artistico e sociale per accrescere la collaborazione tra i due Paesi e promuovere la nostra bella Città