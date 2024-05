L’Associazione DEAI, nell’ambito del progetto “Manga per scoprire il Giappone”, Vi invita a La Feltrinelli di Genova, per conoscere questo mondo affascinante in una serie di incontri patrocinati dal Consolato generale del Giappone. Il tema del mese di Maggio è “I Manga sono Storia ~ Dall’epoca dei Samurai al Giappone Contemporaneo”.

Nell’opinione di alcuni, i Manga sono solo una lettura di svago, leggera ed evasiva. Invece, ci consentono di avvicinare la storia in modo originale ed efficace. Quanti di noi si sono appassionati alla storia della Rivoluzione francese guardando “Lady Oscar”? Le belle illustrazioni, le espressioni dei personaggi, i loro dialoghi ci immergono nella vicenda e danno alla stampa la suggestione di un film. Per questo DEAI-Associazione culturale ha scelto di parlare della storia dei Samurai attraverso i manga, nell’incontro del 4 maggio, l’appuntamento mensile con “Manga per scoprire il Giappone”.

Dopo il grande successo del telefilm “Shogun” la passione di scoprire il mondo misterioso dei Samurai aumenta sempre di più. Chi era lo shogun? Chi erano grandi guerrieri e come vivevano? Com’è nato il Giappone moderno? Ripercorriamo insieme eventi e personaggi della storia del Sol Levante, tra samurai e signori feudali, attraverso gli occhi dei mangaka ma non solo. Infatti, discuteremo anche di alcune opere letterarie importanti per capire la cultura giapponese.

Inoltre, per la Festa dei bambini del 5 Maggio, ci sarà, in omaggio per chi partecipa alla conferenza, l’elmo del Samurai realizzato con origami.

Non mancate all’incontro di sabato 4 Maggio alle ore 16:30 presso la Feltrinelli in Via Ceccardi 18/24r Genova.

Nel mese di giugno parleremo invece dei Manga a tema “poesia”, per cui siamo lieti di annunciare l’inizio della collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova. Appuntamento sabato 8 Giugno alle 16:30 a Palazzo Ducale.

