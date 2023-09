Al Teatro Sociale di Camogli “I maneggi per maritare una figlia” con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi

Prezzo non disponibile

Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi tornano a vestire i panni di Steva e Giggia (ovvero Gilberto e Rina Govi) nella fortunatissima commedia di Nicolò Bacigalupo “I maneggi per maritare una figlia”. Appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro genovese, al Teatro Sociale di Camogli sabato 23 (ore 21), domenica 24 (ore 17) e martedì 26 settembre (ore 21).

I due protagonisti, affiancati da una compagnia di giovani attori, duettano nel cavallo di battaglia di Govi con una fedeltà all’originale mai vista prima. Solenghi, che è anche regista dello spettacolo, ha dichiarato che si lascerà “docilmente calare nei panni e nella mimica di Gilberto Govi assimilandone ogni frammento, ogni sillaba, ogni atomo.” Uno dei maggiori successi teatrali degli ultimi anni in Liguria.

Con: Tullio Solenghi (Steva), Elisabetta Pozzi (Giggia), Stefania Pepe (Cumba), Laura Repetto (Matilde), Isabella Loi (Carlotta), Federico Pasquali (Cesare), Aleph Viola (Pippo), Riccardo Livermore (Riccardo), Roberto Alinghieri (Venanzio)

Regia Tullio Solenghi

Scene e costumi Davide Livermore

Regista assistente Roberto Alinghieri

Scenografa e costumista assistente Anna Varaldo