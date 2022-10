Mand'mà Beat in concerto al Count Basie Jazz Club

Mand'mà nel dialetto della val Vibrata, antico confine del regno di Napoli, vuol dire "stamattina". È un concerto in forma di rito che attraversa il suono con evocazioni narrative, arcaicità tradizionali e sperimentazione con le più attuali forme espressive, quali loop station, suoni elettronici, just intonation. Uno spazio sonoro che risponde alle esigenze rituali di una comunità giovane che, seppur in forma diversa, necessita delle stesse pulsazioni delle comunità arcaiche: ritmi e voci che muovono il corpo e curano l'Anima. Appuntamento domenica 23 ottobre alle 17:00 al Count Basie Jazz Club.

Hiram Salsano - Voce, scacciapensieri, flauto armonico, tamburo a cornice, loop station

Massimiliano Di Carlo - Voce, tromba, calascione, zampogna, tamburo a cornice, loop station



La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it