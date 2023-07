Danila Stalteri a Villa Imperiale con “Manco fossi Laura Chiatti”

Prezzo non disponibile

Venerdì 14 luglio, alle ore 21.30, tornano a Villa Imperiale, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage, che quest’anno giunge alla trentatreesima edizione. In scena “Manco fossi Laura Chiatti”, uno spettacolo scritto e interpretato da Danila Stalteri, attrice di cinema, teatro e televisione, tra cui numerose serie tv di successo come “Don Matteo”, “Incantesimo”, “Carabinieri” e “Provaci ancora, Prof!”.

Una commedia brillante, a tratti amara, che racconta le (dis)avventure di una ragazza che vorrebbe solo riuscire a realizzare il sogno di fare l’attrice nonostante non sia un “nome”. “Che promesse grandi che fai. È per deludenti meglio!”: se l’avessero scritta i fratelli Grimm la favola comincerebbe così. Chi sceglie di fare l’attore conosce bene il suono delle porte sbattute e il sapore delle promesse non mantenute, ma la protagonista decide di raccontare la sua favola con sincerità e molta, moltissima ironia.

Grazie alla capacità di trasformista dell’attrice, il pubblico conoscerà diversi personaggi: un enigmatico pedagogo teatrale russo, un’insegnante americana dai metodi bizzarri, gli scalcagnati clienti di una sala scommesse, aspiranti attrici che partecipano a workshop al limite della psicosi e attori in cerca di lavoro che approfittano del funerale di una persona famosa per consegnare foto e curriculum. Il tutto inframezzato dalle telefonate di una mamma petulante che la vorrebbe “sistemata”, di un agente-playboy e di un amico commediografo che le suggerisce delle “strategie originali” per diventare famosa. Cantando e ballando sui fili di questa grande ragnatela, la protagonista con orgoglio, ma anche tanta umiltà, mette il pubblico di fronte a un finale aperto.

“Ridere d’agosto ma anche prima” quest’anno vede la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 - 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.