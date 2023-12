Mammadimerda al Teatro del Ponente con “La Recita di Natale”

Domenica 10 dicembre alle 18:30 tutta la comicità politicamente scorretta di Mammadimerda arriva al Teatro del Ponente con “La Recita di Natale”. Dopo il successo del tour di “Uno spettacolo esecrabile”, Francesca Fiore e Sarah Malnerich tornano con un’edizione speciale e portano in scena una pungente commedia natalizia.

Mammadimerda

Francesca Fiore e Sarah Malnerich nel 2016 inventano Mammadimerda, il blog più dissacrante e ironico sulla maternità. Una narrazione alternativa e necessaria alla narrazione "comune" con cui rovesciano gli stereotipi sulla figura materna attraversando tutti i temi del femminile, con comicità e irriverenza, affiancando il lancio di campagne sociali concrete e d'impatto online e non. A sostegno di questo importante progetto di divulgazione: libri (per Feltrinelli “Non farcela come stile di vita” e “Angele del focolare”), spettacoli teatrali (“Uno spettacolo esecrabile” che che ha visto tutti sold out nell’edizione primaverile ed estiva), format dedicati alle aziende, per contribuire alla creazione di una cultura più inclusiva e paritaria, per le donne ma anche per gli uomini.