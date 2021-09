"La maîtresse" alla Sala Mercato per il Festival dell'Eccellenza al Femminile

"La maitresse" arriva alla Sala Mercato il 19 e 20 novembre 2021 per il Festival dell'Eccellenza al Femminile.

Per la prima volta a teatro, Memorie di una maîtresse americana è il racconto in prima persona della vita di Nell Kimball, nata nel 1854 in un “podere di sassi” nell’Illinois e morta in Florida nel 1934. «Cominciai a quindici anni, in una buona casa di Saint Louis, senza nessun’idea; come tutte le puttane molto giovani, il mio solo scopo era sfamarmi e avere qualche bel vestito da mettermi, e son finita tenutaria di bordelli e donna d’affari, ho assunto e comandato ragazze, ho diretto case di lusso… Comunque, posso dire questo: come non ho mai provato nessun rimorso, così non ho avuto mai nessun rimpianto».

Gaia Aprea porta in scena questo testo unico, che ha dovuto aspettare molto tempo prima di essere pubblicato. Le memorie di Nell Kimball furono regolarmente rifiutate dagli editori per la loro franchezza e la crudezza del linguaggio. Vennero pubblicate solo negli anni Settanta e offrirono anche al movimento femminista un significativo ulteriore spunto al dibattito sulla prostituzione.

