Al Teatro Instabile la nuova edizione di “Maison Close: i segreti delle case chiuse”

Domenica 25 giugno alle ore 21 al Teatro Instabile andrà in scena la nuova edizione di “Maison Close: i segreti delle case chiuse”. Maison Close è il luogo dell'eccesso... in cui i desideri dei clienti diventano realtà. Una casa chiusa da scoprire, da uno spioncino di un antico portone dei primi del '900, attraverso il quale si scopriranno i segreti malinconici e decadenti celati in fondo al cuore di ogni “graziosa”. Il punto di vista al femminile di una condizione tra clausura e dannazione.

Curioso che la lussuria non sia l'unico peccato capitale delle donne che la abitano... Infatti vanagloria, superbia, accidia, ira, calibrano i ritmi cadenzati di ogni giornata dietro a quelle finestre chiuse in un tempo perduto. Ogni riferimento è puramente voluto agli aneddoti delle ben note case di lusso della Superba attive prima della Legge Merlin: dal Mary Noir, passando per il Lepre al Suprema in via Cebà. Parole e musica accompagneranno le performance di burlesque teatrale in un crescendo emozionale tra sacro e profano in cui è lo sguardo femminile a illuminare gli angoli bui della coscienza.

“Sabbia di un clessidra, musica di carillon antichi, lancette di un orologio rotto, fotografie sfocate, lettere strappate: cadrà inesorabile la maschera... come la verità”.

Ispirato a una storia vera.

Una produzione L'Amour Burlesque

Scritto e diretto da Sophie Lamour

Informazioni e prenotazioni via whatsapp +39 3404910024 precisando il titolo dell'evento: “Maison Close”