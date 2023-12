Mercoledì 6 dicembre alle ore 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, I piano), si terrà l’incontro “I magnifici 7. Architettura e arti applicate nella Genova del ‘900”, con Jacopo Baccani e Lorenzo Bagnara. La conferenza, organizzata dall’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, è il terzo appuntamento di un ciclo di approfondimento curato appunto da Lorenzo Bagnara e dedicato all’architettura del Novecento nei quartieri di Genova.

La conferenza sarà un viaggio attraverso sette edifici simbolici del ‘900 genovese raccontati da Jacopo Baccani, che ne illustrerà i pregi architettonici, e da Lorenzo Bagnara, che ne metterà in risalto gli aspetti legati alla decorazione e agli elementi di design.

Jacopo Baccani. Albisolese di nascita e genovese d’adozione, Jacopo Baccani è architetto, fotografo e videomaker. Da anni collabora con la Fondazione Ordine Architetti di Genova per iniziative di carattere divulgativo. Sempre per conto della Fondazione è curatore scientifico della manifestazione “Maledetti Architetti”.

Lorenzo Bagnara. Nato a Genova nel 1977, si e' avvicinato già dall'adolescenza al mondo dell'arte. Nell'ottica di coniugare l'attività commerciale di famiglia con le sue passioni, ha conseguito la laurea nel 2005 in conservazione dei Beni Culturali con una tesi sul recupero del primo piano nobile di Palazzo Baldassarre Lomellino in via Garibaldi a Genova, dove, a partire dal 2001, ha sede "Via Garibaldi 12", concept store dedicato alla cultura dell'abitare.

L’incontro è gratuito.

Il link per seguire la diretta zoom è disponibile sul sito: www.https://museo.accademialigustica.it