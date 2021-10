"Magie sotto il ponte": divertimento per tutte le età alla Radura della Memoria

Sabato 16 ottobre 2021 alle ore 17,30 alla Radura della Memoria di Genova si terrà "Magie sotto il ponte", per la rassegna "Under the Bridge", sotto il nuovo ponte San Giorgio.

Il programma prevede un numero di magia goliardica a cura dell'associazione Amici di Andrea Macciò con Mago Strabilian e Spettro, poi le Storie Avventurose di Ventura, a cura di Marco Ventura, e infine le Filastrocche Sincere di Betty.

Ingresso libero.

Evento organizzato da Dopolavoro Ferroviario di Genova, Civ Rivarolo, Agenzia #WinToWin, Amici di Andrea Macciò, e con il patrocinio del Municipio Centro Ovest - Comune di Genova.

