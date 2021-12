"Il magico sestiere di Natale" con tanti eventi fino all'Epifania al sestiere del Molo

Nell'ambito del Patto di Sussidiarietà per la rigenerazione del Sestiere del Molo e in occasione delle festività natalizie, un mese di attività per grandi e piccini.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio le principali piazze e vie del Sestiere del Molo di Genova si animeranno con mercatini di artigianato, laboratori, tour e visite guidate, cibo, spettacoli, buskers e concerti.

I luoghi coinvolti saranno via dei Giustiniani, piazza San Lorenzo, piazza Valoria, Giardini Luzzati, piazza Grillo, piazza Sarzano, via San Giorgio, via San Bernardo, Santa Maria in Passione, piazza San Donato, piazza Negri.

Per tutto il periodo natalizio il Sestiere del Molo diventerà un palco a cielo aperto. Un'esperienza magica di condivisione e relazione, per grandi e piccini/e, in un luogo luogo speciale.

Programma in aggiornamento.

Dal 4 al 23 dicembre ai Giardini Luzzati c'è il Cactus Market Christmas Edition, con laboratori per grandi e piccini tutti i weekend.

Mercoledì 8 dicembre, alle 14, in piazza Teresa Mattei, "Barattolin(o)": Kids Bazar arriva a Genova, dove si potranno portare, vendere e barattare i propri giochi.

Si può prenotare uno spazio alla mail cactusgenova@gmail.com (posti limitati) portando il necessario per allestire la propria bancarella ed entrare nel mood barattolino: si potrà vendere ad un prezzo simbolico o scambiare giochi e libri che non si usano più.