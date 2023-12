Magia di Natale: due eventi imperdibili per festeggiare le festività

Il Civ il Roladone e zone limitrofe, in collaborazione con l'assessorato al Commercio del Comune di Genova e il Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova, sono lieti di presentare l'evento speciale dal titolo “Magia di Natale”. Questa giornata magica si terrà il 16 Dicembre, a partire dalle ore 15:00, presso Via Carlo Rolando.

L'atmosfera natalizia riempirà le strade con cori di Natale, un emozionante incontro con Babbo Natale e un coinvolgente ballo con Olaf sotto la neve. I bambini potranno divertirsi con il cantastorie e partecipare a laboratori creativi, mentre l'ufficio postale di Babbo Natale accoglierà le letterine dei più piccoli. Per concludere in dolcezza, sarà offerta una deliziosa merenda per tutti i bambini presenti.

Nel quadro delle festività natalizie, Le strade del Natale - Festa di Natale è l'evento organizzato dal Civ Cantore e Dintorni per animare il quartiere e diffondere gioia. L'appuntamento è il 15 dicembre, a partire dalle ore 16:30. Durante la giornata, la Compagnia del Teatro Scalzo prenderà parte alla parata “Arrivano gli Elfi”, con una spettacolare sfilata di trampolieri e artisti di strada vestiti a tema natalizio. I due simpatici elfi e Babbo Natale intratterranno i più piccoli con baby dance, truccabimbi e dolci regalini.

Infine, il 23 Dicembre dalle ore 15:30, non mancherà l'emozione di accogliere Babbo Natale a Sampierdarena: il personaggio più atteso arriverà in Via Cantore per trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'allegria, sorprese e musica insieme a tutti i bambini. Durante l'evento, sarà possibile apprezzare anche l'esibizione del Coro Gospel Spiritual&Folks, un gruppo corale composto da circa 20 talentuosi elementi che spaziano dal gospel allo spiritual, dalle canzoni del folk americano ai celebri musical di Broadway, fino alle famose melodie del pop rock internazionale.