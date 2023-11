Un giorno di magia a Palazzo della Torre: l'8 Dicembre arriva Magolandia

Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia!

Preparatevi a divertirvi tra le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico: vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi ed attività.

Venerdì 8 Dicembre arriva Magolandia

Una serie di magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno della fantastica struttura di Palazzo della Torre alla corte di Genova.

La giornata e l’esperienza di MAGOLANDIA è dedicata sia alle famiglie e ai bambini che agli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici. Si terrà Venerdì 8 Dicembre 2023 (festivo) presso Palazzo della Torre e la partecipazione è prevista in diversi turni: vivi l’emozione di diventare un vero Mago.

Programma

Una volta giunti a Palazzo della Torre sarete smistati dal Cappello Parlante! Dopodiché, grazie ai Professori della Scuola di magia e stregoneria di Monteardente, seguirete le lezioni di incantesimi, dove imparerai le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti.

Poi sarà la volta della lezione di pozioni, per apprendere l’antica arte che vi consentirà “di stregare la mente, irretire i sensi e imbottigliare la fama”. A seguire la lezione di divinazione, per imparare a leggere il futuro nelle Rune Antiche, e infine erbologia, dove invaserai la tua Mandragora!

Biglietti

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia e magia, all’interno di una favolosa Location: Palazzo della Torre.

L’accesso a Magolandia è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso!

- Prezzo bambini (l’esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro) : 20,00 €

- Prezzo adulti (l’esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori) : 20,00 €

N.B. Ricordiamo e specifichiamo che l’esperienza è adatta a tutti: adulti e piccini, maghi e maghetti più alti di 1 metro.

Per acquistare subito il numero di biglietti che ti occorrono per il turno che preferisci clicca qui (posti limitati)

Turni:

– turno 1: ore 10.00

– turno 2: ore 11.30

– turno 3: ore 14.30

– turno 4: ore 16.00

– turno 5: ore 17.30

Durata Esperienza: 70 minuti (circa).

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

Il Tour Interattivo ispirato alla più famosa Saga fantasy, di Malastrana Eventi

Il Tour Interattivo è una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e gli adulti possono cimentarsi con le arti magiche… come hanno sempre sognato! Proprio come dei maghi provetti, gli apprendisti e apprendiste vengono introdotti al Mondo Magico con Erbologia, Pozioni, Incantesimi e con le altre lezioni divise in 4 tappe. Imparano così a preparare una pozione, lanciare un incantesimo con la bacchetta magica, leggere il futuro con le rune. Non perderti l’emozione di essere indirizzati dal Cappello Parlante in una delle Casate!

