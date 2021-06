Maggiociondolando in Antola e fiaccolata di San Pietro

Il “monte dei genovesi” sarà protagonista di una escursione guidata dai due volti: nel passaggio dal giorno alla notte si assisterà a copiose fioriture di maggiociondolo e alla fiaccolata dalla Cappella di San Pietro e Paolo alla croce dell’Antola.



PRESENTAZIONE

I santi Pietro e Paolo, martiri della persecuzione anticristiana di Nerone, vengono solennizzati in Antola l’ultimo week end di giugno. Quest’anno sarà festa grande? Viviamo un tempo sospeso, condizionati dal virus, il nostro desiderio di normalità però non ci impedirà di salire sulla montagna madre delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera e di assistere alla fiaccolata dopo il tramonto.

La nostra classica scampagnata fuori porta vi riporterà in vetta nel segno della tradizione di inizio ’900, quando i valligiani salivano per assistere alla leggendaria alba e dove appena due anni fa ha ricevuto il battesimo la piccola Rosa, figlia di Silvia e Federico, gestori del Rifugio Parco Antola, attualmente chiuso.

Non solo la grande croce dell’Antola, non solo il monumento ai partigiani, non solo la ricca varietà botanica e concentrazione di farfalle: tappa importante dell’Anello del Rifugio saranno i maggiociondoli, si camminerà sotto una cascata di colore giallo oro che dal cielo si tuffa verso terra. Nel tardo pomeriggio si cenerà sui prati, beneficiando di una invidiabile vista sul Lago del Brugneto, principale riserva idrica di Genova. Dopo il saluto del sole, al sopraggiungere dell’oscurità si assisterà alla fiaccolata dalla Chiesetta dei santi Pietro e Paolo alla vetta dell’Antola, per poi rientrare a Bavastrelli lungo la storica mulattiera. L’amicizia è uno dei legami più forti in Antola, per chi ci crede è fondamentale sapere che noi ci saremo!



L’ITINERARIO

Bavastrelli è il punto di partenza di un itinerario ad anello ricco d’interessi storici e naturalistici, che attraversa uno degli ambienti di maggior attrazione del Parco dell’Antola. Si guadagnerà quota lungo una mulattiera, percorsa anche dalla manovalanza stagionale che migrava verso le risaie del Vercellese e della Lomellina. Lungo l’itinerario, alle timide tracce della civiltà contadina – seccherecci, casoni, terrazzamenti megalitici – si accompagneranno spettacolari fioriture di specie rare e protette che quasi nascondono il verde dei prati. I più fortunati non mancheranno di avvistare esemplari di daini e caprioli.

Raggiunto l’importante nodo orografico dell’Antola, il panorama spazierà dal Mar Ligure ai massicci delle Alpi nord-occidentali. Prima della cima incontreremo la Chiesetta dei santi Pietro e Paolo, ristrutturata e inaugurata il 25 giugno del 2000. Sotto l’aspetto paesaggistico si passa da scenari variegati e tormentati della Valbrevenna a pendii dolci e riposanti della Valle Trebbia.

Dopo il tramonto, in occasione della Festa di San Pietro si rinnoverà la tradizionale fiaccolata dalla cappelletta alla croce dell’Antola. Sulla via del ritorno, lungo la mulattiera che scende a Bavastrelli, superato il primo impatto timoroso si scoprirà che camminare di notte è un’esperienza davvero interessante. Avvolti dall’oscurità si apprendono nuove informazioni, nuove sensazioni, nuove emozioni. Il momento più bello per immergersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della natura… camminando.



Testo di Enrico Bottino



NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.



SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE



Data: Sabato 26 Giugno



Tipologia itinerario: percorso escursionistico diurno e notturno



Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.



Iscrizione obbligatoria Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.



Appuntamento ore 16:30 a Bavastrelli



Rientro alle auto previsto per mezzanotte circa



Cena al sacco



Difficoltà: E (escursionistica). L’itinerario si svolge soprattutto su sentiero non esposto e in piccola parte su pista lastricata. È comunque richiesta abitudine a camminare in natura, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.



Dislivello: + - 600 metri circa



Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.



Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.



Se l'escursione è di suo interesse aspettiamo i dati richiesti da inviare a escursionismoliguria@gmail.com