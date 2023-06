Maggiociondolando in Antola: l’Anello di Caprile

In Alta Val Trebbia cammineremo tra splendidi maggiociondoli in fiore e pascoli arricchiti dalla variopinta presenza di fiori rari e protetti, come le orchidee. Numerosi anche i segni di presenza della fauna selvatica che si può incontrare, in particolare i daini. L’invidiabile vista sul Lago del Brugneto e l’ospitalità del Rifugio dell’Antola sono il coronamento di una escursione ad anello ricca d’interessi storici e naturalistici.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Escursione ad anello con sosta al Rifugio Antola

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

L’anello di Caprile (998 m), consente di venire a contatto con gli aspetti più segreti dell’alta Val Trebbia. Lungo l’antica via, tra copiose fioriture di maggiociondolo, saliremo insieme alla Guida Ambientale ai pascoli de “I Piani”, dove è facile incontrare mucche al pascolo. La storica mulattiera continua a salire nella penombra della faggeta, dove si percepisce la presenza dei caprioli: dal Passo Tre Croci ci aspetteranno modesti dislivelli fino alla panoramica cima dell’Antola (1597 m), impreziosita dalla variopinta presenza di fiori rari e protetti, insieme alle stupende farfalle che colorano i prati. Dalla grande croce bianca, inaugurata e benedetta dal vescovo di Tortona nel 1907, si scende di quota verso la cappella di San Pietro e Paolo. Si superano ora l’inagibile rifugio Bensa e i ruderi del rifugio Musante, per scendere in breve al Rifugio Antola, con ampi panorami sulla valle del Brugneto e l’omonimo lago. Una sosta è d’obbligo, crostata al top!

La mulattiera che ha in Bavastrelli la sua meta finale perde quota: noi prenderemo un sentiero che taglia i verdi pascoli – facilmente avvisteremo i daini – godendo di suggestivi scorci panoramici sul lago del Brugneto per poi attraversare boschi di latifoglie che peraltro registrano un gradito ritorno: quello del lupo. Si cammina ancora tra i pascoli e si segue la pista acciottolata che costeggia a destra i ruderi di antichi ripari. Proseguendo tra vecchi muretti a secco e pascoli terrazzati, si torna a Caprile.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 11 Giugno

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:00 a Caprile, presso il piazzale che si trova subito dopo l’ex ristorante Da Berto (si scende a destra).

• Fine escursione ore 17:30 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 650 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da trekking e scarponi.