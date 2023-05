Maggio dei Libri, le iniziative nelle biblioteche genovesi

Genova Capitale italiana del Libro aderisce alla tredicesima edizione della campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri. Se leggi sei forte! È il tema di quest’anno, una citazione della lettura come strumento di forza e di consapevolezza, che rende liberi. In quest’ottica, la proposta del sistema bibliotecario urbano si articola in tre filoni: “La forza delle parole”, “I libri, quelli forti...”, “Forti con le rime”, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire una prospettiva originale di riflessione.

Una serie di iniziative gratuite, rivolte a bambini e adulti, che coinvolge le biblioteche cittadine.

Per tutto il mese di maggio:

Biblioteca Brocchi - PAGINE PER intratteNERVI!

Le parole cambiano il mondo e le persone. Ci sono storie, personaggi e racconti che lasciano in noi un profondo segno.

Giovedì 4 maggio h 17 “L’amore lo rende possibile” di Lea Paradiso

Mercoledì 10 maggio h 17 “Wellness 365” di Alessandro Pardocchi

Biblioteca Berio - DI BERIO IN BERIO

Una rubrica quindicinale che potrete seguire sui canali social della biblioteca. Racconti, aneddoti, fatti e curiosità su e giù per i secoli lungo la storia della Berio. Un’anteprima delle celebrazioni per i 200 anni dall’istituzione della Berio come biblioteca civica.

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

Biblioteca Edmondo De Amicis - LEGGIMI...IN PACE

L’insensatezza della guerra e l’importanza della pace raccontate dalle pagine dei libri per ragazzi: le nostre proposte per una lettura accompagnata da riflessioni, emozioni forti, ma anche sorrisi.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

Biblioteca Berio - CITAZIONI IN GALLERIA

I libri hanno spesso un potere straordinario: possono cambiare un evento, una situazione, un sentimento, ma anche la nostra vita, il nostro essere, le nostre relazioni. Per questo, nel tunnel di accesso alla biblioteca verranno esposti manifesti con alcune frasi celebri sulla lettura, che saranno pubblicate anche sulla pagina Facebook della Berio.

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

Biblioteca Edmondo De Amicis - POESIA CON FUSA

Workshop creativo permanente fruibile in autonomia. Per bambini/e dai 4 ai… 99 anni! Ognuno di noi nasconde dentro di sé un poeta che sta solo aspettando l’occasione giusta per dare voce alla propria creatività. All’ingresso della biblioteca troverete un kit con fogli colorati e parole ritagliate tratte da "Poesia con fusa" di Chiara Carminati (Lapis, 2020), pronte per essere abbinate per creare le vostre poesie e filastrocche. Pubblicheremo le più originali sulle pagine Facebook e Instagram della DeA.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

E inoltre:

8 maggio ore 17 - Biblioteca Berio

SOSTENIBILITÀ E BIODIVERSITÀ: UN GLOSSARIO

Presentazione del libro a cura di Umberto Curti – Sabatelli 2022. Il volume è una "cassetta degli attrezzi" multidisciplinare destinata alla (in)formazione di una varietà di pubblico, in primis studenti e giovani, sulle molteplici dimensioni della sostenibilità e della biodiversità. Posti limitati. Si consiglia la prenotazione su bibliotechedigenova.it/berio - sezione eventi.

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

8 - 12 maggio - Biblioteca Cervetto

LEGGERE FACILE, LEGGERE TUTTI

L'iniziativa vuole far conoscere EASY, la nuova sezione di libri che consente l'accesso alla lettura a persone con disabilità. Saranno esposti al piano terra i libri del fondo EASY dedicati a bambini, ragazzi e adulti, i libri tattili per i più piccoli, gli audiolibri e i SILENT BOOK. È prevista una giornata di workshop con stand presidiati da un addetto che illustrerà le potenzialità del materiale disponibile e svolgerà letture a richiesta.

Orario: lun-gio ore 9-18; ven 9-14. Workshop 9 maggio dalle 9 alle 17:30

Informazioni: 010 5577730 - cervetto@comune.genova.it

9 maggio ore 9-12 - Biblioteca Bruschi – Sartori

STORIE DI UNA DONNA DI OGGI

Presentazione del libro di Paola Zagarella “Storie di una donna di oggi”, un romanzo autobiografico, fortemente evocativo. Verranno letti dall’autrice brani scelti sul tema del bullismo e saranno invitate a partecipare all’evento due classi di terza media. L’evento è in collaborazione con UNICEF.

Informazioni: 010 5575590 – biblbruschi@comune.genova.it

fino al 10 maggio - Biblioteca Berio

LEGGIAMOLO "STRANO"

Esposizione bibliografica. Un’avventura tra gli scaffali della Berio per trovare e mostrare libri inaspettati (minuscoli, arrotolati, scritti sulla pergamena, sulla tela o su foglie essiccate), che a volte ci consegnano storie sconosciute, altre poemi epici e testi sacri, altre ancora classici della letteratura.

Informazioni: 010 55766020 – beriopromozione@comune.genova.it

11 maggio ore 16-18 - Biblioteca Bruschi – Sartori

LA RAGAZZA METÀ BIANCA E METÀ NERA

Presentazione del libro di Marino Muratore "La ragazza metà bianca e metà nera”, editore Effatà. La storia dell’affido di un’adolescente italiana a parte di una famiglia africana della Costa d’Avorio. La presentazione del libro sarà lo spunto per parlare di problematiche inerenti all’affido familiare e alla gestione degli adolescenti problematici.

Informazioni: 010 5575590 - biblbruschi@comune.genova.it

11 maggio ore 16:30-17:30 - Biblioteca Lercari

LETTURE AD ALTA VOCE

Incontri di lettura ad alta voce dedicati a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita.

Informazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it