Il Maestro Andrea Bacchetti torna al Carlo Felice

Il Maestro genovese Andrea Bacchetti torna ad esibirsi al Teatro Carlo Felice di Genova dopo 8 anni, e lo fa con il concerto “Da Bach a Villa-Lobos. Quattro secoli di musica”. Un appuntamento molto atteso in programma per il 31 maggio 2023 alle ore 20. Si tratta di un recital pianistico con un programma intenso e impegnativo passando da Cimarosa a Mozart, a Debussy e a tanti altri. Lo straordinario pianista, umile e unico nel suo stile e nel tocco pianistico, si esibirà per il pubblico della città che lo ha visto nascere. Rinomato e stimato in tutto il mondo è reduce da una lunga serie di date tra Italia ed estero (come l’esibizione del 12 marzo 2023 nella Cappella Paolina del Quirinale trasmessa anche in diretta su Rai 3 e alla presenza delle massime autorità istituzionali italiane, o quella a Madrid per Piano City 22-25 aprile 2023, o ancora al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 11-13 maggio 2023).

Ora, dopo il concerto del 31 maggio, Andrea Bacchetti si prepara per altrettanti appuntamenti che lo terranno impegnato per molto tempo. Da Bari, Alghero, Fiuggi, Firenze, Torino, Milano Palermo e Trieste, fino al Sud America e ad una lunga tournée in Giappone nel 2024.

Enrico Raggi sul Giornale di Brescia lo definisce così: “Corpo minuto, potente sensibilità; vocina sottile, compatto timbro pianistico; miopia severa, smisurato orizzonte estetico; movimenti scattanti e nervosi, fraseggio ampio e regale. Un tocco cristallino, luminescente…linee non scalpellate ma accarezzate…tutto canta…nella festa dei suoni.”

Il programma del concerto del 31 maggio al Teatro Carlo Felice

JOHANN SEBASTIAN BACH: 4 preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato

DOMENICO CIMAROSA: Sonata in do minore

DOMENICO SCARLATTI: Tre sonate inedite

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Fantasia in re minore K. 397

FRANZ SCHUBERT: Improvviso n. 2 op. 142

FRANZ LISZT: Consolazione n. 3

LILI BOULANGER: Notturno

CLAUDE DEBUSSY: The little Scheperd / Jimbo’s lullaby

HEITOR VILLA-LOBOS: O Polichinelo (Pulcinella)

MAGGIORI INFO

Biglietti d’ingresso: biglietteria Teatro Carlo Felice / Vivaticket

https://www.andreabacchetti.net/

Breve biografia di Andrea Bacchetti

Ancora giovanissimo raccoglie consigli da Karajan, Magaloff e Berio. Debutta ad 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano. Ha eseguito in una unica serata il II libro del Clavicembalo ben temperato di Bach al Teatro la Fenice, nell’Aula Magna della Sapienza per la I.U.C. e al Teatro Carlo Felice di Genova per la G.O.G.. Nella stagione in corso ha compiuto tournée in Sud Africa, Sud America, Germania, e sono previsti concerti in Spagna, Romania, Russia oltre che in Italia con i Virtuosi Italiani e la Sinfonica Abruzzese. Ha registrato 43 CD per etichette quali DECCA, SONY, DINAMIC, ARTHAUS (Lipsia-Berlino). Il CD Sony dedicato alle sonate inedite di Scarlatti è stato premiato - unico pianista italiano - con l'AWARD da ICMA. Si tratta di uno dei riconoscimenti discografici internazionali fra i più prestigiosi. Da ricordare inoltre, la decennale collaborazione con Pietro Chiambretti su Mediaset; quella con Massimo Bernardini a "Nessun Dorma” e i vari concerti trasmessi frequentemente da Rai 3 e Rai 5. Il quotidiano italiano La Repubblica lo definisce il "pianista di Bach più talentoso" in Italia. Ha tenuto concerti a livello internazionale sui più grandi palchi di musica classica del mondo. Recensito da riviste specializzate internazionali, nella sua ultima uscita discografica si è dedicato alla seconda parte del Libro per pianoforte ben temperato di Johann Sebastian Bach, una delle opere chiave dell'era barocca e sulla cui musica si è specializzato da anni.