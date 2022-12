Il Maestro Andrea Bacchetti in concerto a Busalla e a Genova

Doppio appuntamento con Andrea Bacchetti. Il pianista sarà il 18 dicembre a Villa Borzino a Busalla e il 19 a Palazzo Spinola. Ancora una volta Villa Borzino di Busalla ospiterà il 18 dicembre alle 21, nell’ambito della rassegna natalizia “C’è aria di festa”, il talentoso e rinomato musicista che si esibirà in “Da Bach a Battisti”.

Un concerto unico e vario con un’insolita programmazione tra classica e leggera. L’evento sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il suo ultimo album “Das Wohltemperiertes Klavier - Zweiter Tail - BWV 870-893”, pubblicato da Arthaus Musik (Berlino), che sta raccogliendo entusiastici consensi in tutto il mondo. Durante il concerto sarà anche possibile acquistare il cd. Ingresso con contributo minimo di €10.00. Gradita la prenotazione. Evento in collaborazione con il Comune di Busalla.

Programma: J. S. Bach (2 preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato, secondo libro), D. Scarlatti (3 sonate inedite), W. A. Mozart (Fantasia in Re minore K397), F. Liszt (Consolazione n° 3), C. Debussy (The Litte Shepherd: imbo’s, Lullaby), A. Arden (Over the rainbow con arrangiamento personale), H. Mancini (Moon River con arrangiamento personale), L. Battisti (Il mio canto libero con arrangiamento personale), A. Menken (God Help The Outcasts - sigla TIKI TAKA con arrangiamento personale), H. Villa-Lobos (O Polichinelo - Pulcinella).

Il 19 dicembre invece, Palazzo Spinola in piazza di Pellicceria 1 a Genova, accoglierà l’evento “Il Violino e il Pianoforte tra Barocco e Romantico”. Un concerto che vedrà il Maestro Bacchetti esibirsi insieme alla violinista Tetyana Fedevych. Biglietto di ingresso €5.00.

Programma: Bach, Tartini, Beethoven, Schuman.

www.andreabacchetti.net

Maggiori info

Prenotazioni tramite whatsapp al numero 339 653 1632 o via e-mail a ass.musicamica.ge@gmail.com

Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino.

www.giovannasavino.it