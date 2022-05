Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, presenta il suo ultimo libro al Bristol Palace

"Dress code rosso sangue" al Bristol Palace di Genova. Non è il codice di abbigliamento richiesto agli ospiti, bensì il titolo del nuovo romanzo di Marina Di Guardo, edito da Mondadori, che sarà presentato il 26 maggio presso l’albergo.

Dopo essere stata protagonista, con il suo libro, di due serate culturali in altre strutture che come il Bristol Palace appartengono al gruppo Duetorrihotels - ovvero il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna e il Due Torri Hotel di Verona - l’autrice sarà a Genova per un incontro con il pubblico.

Marina Di Guardo, autrice di thriller – nonché madre dell’imprenditrice e blogger Chiara Ferragni – racconterà la genesi e gli sviluppi narrativi che fanno da sfondo alla sua ultima opera.

Appuntamento alle ore 18: conducono la serata Sabrina De Bastiani, scrittrice e redattrice di Thrillernord, per cui cura recensioni e interviste, e Patrizia Finucci Gallo, scrittrice e giornalista, animatrice di un importante salotto culturale a Bologna. Un trio di voci a cui si aggiunge quella dell’attrice genovese Lucia Caponetto, che interpreterà alcuni brani scelti tratti dal volume.

Il romanzo è ambientato tra le luci ed ombre dell’ambiente della moda, che Marina Di Guardo conosce bene, avendo lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Tra intrighi, personaggi del jet set milanese e segreti inconfessabili si sviluppa una trama avvincente che inizia con l’assassinio di uno stilista e conduce il lettore, pagina dopo pagina, a scoprire una verità insospettabile.

Brindisi dopo la presentazione del libro.