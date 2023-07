“Made in Sweden” in prima nazionale al Porto Antico con la musica degli Abba Time e Marco Rinaldi

Mercoledì 12 luglio, alle ore 21:30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova tornano gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage quest’anno giunta alla trentatreesima edizione. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e della partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Per il secondo appuntamento della rassegna nella consueta location di Piazza delle Feste, è in programma lo spettacolo-concerto in prima nazionale “Made in Sweden - viaggio intorno agli Abba in musica e parole”, con la tribute band Abba Time e il comico genovese Marco Rinaldi. Uno spettacolo in cui musica e cabaret si incontrano per raccontare la storia della più grande band pop svedese.

Con i loro 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, gli Abba sono stati il gruppo musicale svedese di maggiore successo, sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale, diventando un vero fenomeno mondiale. Ancora oggi, a distanza di oltre cinquant’anni dalla loro fondazione, sono sempre attuali e amati dal pubblico, tanto che le loro canzoni hanno ispirato i due successi cinematografici, “Mamma Mia” 1 e 2.

In “Made in Sweden”, gli Abba Time ripropongono i più grandi successi della band nel modo più fedele possibile, grazie alla preparazione dei musicisti e grazie alle capacita? vocali delle due voci femminili di Elisabetta Rondanina e Selene Schirinzi, capaci di far rivivere al pubblico le atmosfere di quegli anni. Il tutto accompagnato dalle coreografie e dagli inconfondibili costumi che caratterizzavano gli Abba.

In questa produzione, che debutta in prima assoluta al Porto Antico di Genova, il gruppo e? affiancato dal comico genovese Marco Rinaldi, storico componente del duo Soggetti Smarriti e del collettivo Bruciabaracche che negli ultimi anni si e? ricavato un personalissimo spazio espressivo giostrandosi fra monologhi comici e teatro narrazione più “impegnato”. In questo caso Rinaldi apporta il suo contributo attoriale, con l’inserimento di momenti comici sugli usi e i costumi di quel tempo.

Biglietti

Le prevendite sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 - 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.