"Maciste vs Cimaste" approda in porto: il racconto di Massimo Minella sui due storici camalli

Approda in porto il racconto "Maciste vs Cimaste", scritto e interpretato da Massimo Minella, in scena insieme a Franco Piccolo (fisarmonica) e Augusto Forin (chitarra e voce). L’appuntamento è lunedì 21 giugno alle ore 18 nella sala del Circolo Luigi Rum, in Compagnia Unica, piazzale San Benigno 1.

A introdurre il racconto sarà il console della Culmv Antonio Benvenuti mentre le conclusioni saranno del sindaco di Genova Marco Bucci.

Minella, giornalista e scrittore, vicecaporedattore della redazione genovese di "Repubblica", racconta dei due "camalli" del porto, uno di Genova l’altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste, famosissimo e osannato dal pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e l’epilogo. Due destini diametralmente opposti, i loro, che si incroceranno per tre volte sul set.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...