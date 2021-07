Maciste vs Cimaste di Massimo Minella alla Cava Ardè di Isolona di Orero

Dopo il teatro di Sori e il porto di Genova Maciste e Cimaste approdano in Valfontanabuona, alla Cava Ardè di Isolona di Orero. L'appuntamento è per sabato 3 luglio dalle 18 30. Le avventure di due Camalli negli anni d’oro del cinema muto. Il racconto Maciste vs Cimaste è scritto ed interpretato dal giornalista e scrittore Massimo Minella, in scena insieme a Franco Piccolo fisarmonica e Augusto Forin, chitarra e voce. Per tutte le informazioni sulle prenotazioni https://www.cava-arde.it

