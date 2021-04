"A macchia o diviso?": l'Appennino tra macchiaioli e divisionisti, incontro online

L'associazione genovese Artesulcammino organizza un nuovo incontro online per il ciclo "Passato Presente", racconti di arte e storia a cura di Flavia Cellerino. "A macchia o diviso?" si terrà il 15 aprile 2021 alle ore 18.

Tra la pittura di macchia e la tecnica divisionista si colloca la consapevolezza storica e culturale di una Italia unita, in cui con fatica, ma inevitabilmente, i linguaggi pittorici si confrontano e dialogano tra loro. La dorsale appenninica frequentata in maniera più o meno occasionale o luogo di residenza permanente offre panorami luministici e sollecitazioni visive che si prestano a mediazioni tecniche di altissimo livello.

È possibile acquistare l’abbonamento ai 5 incontri previsti (40 euro) oppure soltanto il singolo incontro (10 euro).

In caso di impossibilità ad assistere all’evento in diretta, sarà possibile richiedere il link alla registrazione. Per partecipare basta collegarsi al link che si riceverà via e-mail a seguito di iscrizione.