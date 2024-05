maccheroni al ferretto di nonna pina

Nonna Pina Neri, un'Associata di Mosaico OdV aveva un sogno: comprare un nuovo forno a gas per la cucina del Circolo della Parrocchia di San Nicola di Sestri. Purtroppo la notte fra il sabato santo e la Pasqua il suo cuore non ha più retto e noi cerchiamo di portare avanti il suo sogno, cucinando i maccheroni al ferretto proprio come li cucinava lei.

Sabato 4 maggio, alle 19:30, nel Circolo della Parrocchia di San Nicola di Sestri Ponente, in Salita Campasso di San Nicola 5, abbiamo organizzato una cena in suo ricordo, con la finalità da lei tanto desiderata. Menù calabrese con prodotti fatti a mano e serviti nel Circolo di Salita Campasso di San Nicola di Sestri P.te.