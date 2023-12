“Ma che forte questo Natale …!” al Museo Diocesano

Domenica 17 dicembre alle ore 15:30 “Ma che forte questo Natale …!” Laboratorio artistico natalizio per famiglie con bambini in collaborazione con l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Giocheremo con l’arte dell’incisione all’acquaforte per realizzare una bella stampa natalizia…chissà che piccoli incisori vedremo…! Praticheremo insieme tutte le fasi necessarie per giungere alla stampa finale: preparazione della matrice, incisione, morsura, inchiostrazione e stampa al torchio. Ci sporcheremo un po' le mani ma scopriremo un gioco nuovo, veramente magico e adatto a tutti, grandi e piccini.

Biglietto € 15,00 (1 genitore e 1 bambino) e € 20,00 (bambini+ genitori).