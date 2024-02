“M'illumino di meno”: le attività all'Osservatorio Astronomico di Genova tra proiezioni e concerti

In occasione della giornata dedicata all'iniziativa di caterpillar RAI radio 2 “M'illumino di meno”, l'Osservatorio Astronomico di Genova e Planetario aderisce ufficialmente con due iniziative in collaborazione con Planit, Associazione dei Planetari Italiani.

Sabato 17 febbraio alle ore 21 (adatto per Adulti/Bambini)

Apertura pubblica del centro astronomico con spettacolo in planetario e osservazione Luna e Giove con il telescopio ottico C11 della cupola e oggetti del cielo profondo con il telescopio digitale Evscope Unistellar. Orientamento in cielo ad occhio nudo guidati dai divulgatori mostrando ai presenti il danno che subiamo tutti, dovuto all’inquinamento luminoso che producono i corpi illuminanti della nostra città, Genova. In Planetario spiegazione dei moti astrali e simulazione di effetto inquinamento luminoso sulla volta celeste. Proiezione di uno dei due contributi Planit, “Loosing the dark” oppure “Dark Side of the light”.

Durata circa 2,5 ore.

Sabato 24 febbraio alle ore 17 (adatto per Adulti/Teen)

Spettacolo musicale dal vivo in Planetario “M’illumino di meno, concerto sotto le stelle” in collaborazione con Aldo De Scalzi, artista musicista e compositore di colonne sonore ed Edmondo Romano, polifiatista e compositore musicale, intervallati da letture di poesie dalla raccolta “Il viaggio stellare” di Guido Zavanone a cura di Damiano Fortunato. Concerto per tastiere e fiati nell’ambito del progetto “Aldebaran” nato lo scorso novembre da una collaborazione tra l'Osservatorio Astronomico di Genova e Aldo De Scalzi in memoria del fratello Vittorio, fondatore dei New Trolls e mancato prematuramente nel 2022, e a cui è stata dedicata una panchina commemorativa presso il giardino (Aldebaran il titolo dell’album più di successo dei New Trolls). Il progetto prevede di trasformare l'osservatorio in un palco per artisti, soprattutto giovani, e si svilupperà presumibilmente in primavera/estate.

Enfatizzeremo l’atmosfera che si crea ascoltando musica sotto un cielo stellato (in questo caso digitale ricreato nella cupola del planetario). Apertura spettacolo, come di consuetudine, con il filmato full dome “Centenario planetari” e chiusura con filmato “Loosing the dark”. Al termine osservazione del cielo vero dalla terrazza e con telescopi, guidati dai divulgatori volontari.

Durata circa 2 ore.

Info

Osservatorio Astronomico di Genova e Planetario (Università Popolare Sestrese)

Via Superiore Gazzo, 16154 Genova GE

osservatorioastronomico.genova@gmail.com, tel. 338.6872500