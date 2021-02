Lupi e orsi, volpi, coyotes e linci di Andrea Izzotti

In occasione dell'uscita del suo libro fotografico "Lupi e orsi, volpi, coyotes e linci" Andrea Izzotti incontra Matteo Luciani autore del libro "Custodi Erranti", un reportage del suo progetto realizzato tra Lazio e Abruzzo e durato circa tre anni, nel corso dei quali ha vissuto nel cuore delle Montagne della Duchessa insieme a lupi e pastori.

Nella prima parte si vedranno alcune immagini realizzate da Andrea Izzotti e contenute nel libro, mentre nella seconda si potrà vivere l'avventura del contatto diretto con i lupi nelle immagini e nelle parole di Matteo Luciani.

Partecipa alla serata anche il fotografo Maurizio Gioggi di AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani.

Anche Andrea e Matteo sono soci di AFNI, della quale condividono i principi ispiratori di amore per la natura, il desiderio di proteggerla e la passione per la fotografia naturalistica, intesa come mezzo ideale per conoscerla, raccontarla e valorizzarla.

Gallery