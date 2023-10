Luoghi e laghi - atmosfere d'acqua

Le fotografie presentate sono state realizzate in luoghi d’acqua, lungo i laghi Maggiore e di Varese..

La luce rosa dell’alba alla Schiranna. le luci bruciate che imitano il bianco e nero ad Angera, i riflessi multicolori delle luci natalizie a Laveno, il mosso ricercato caratterizzano le foto scattate sulle rive.

L’autore ricerca l’effetto creativo privilegiandolo rispetto allo scatto tecnicamente perfetto o alla nitidezza dell’immagine. Le fotografie non restituiscono il reale, ma diventano interpretazioni dell’atmosfera del momento in cui sono state realizzate. La macchina fotografica è usata come strumento espressivo, quasi come il pennello per il pittore. I tempi lunghi consentono così di giocare con la luce trascinando scie di colore ed a volte la fotografia imita, volutamente, un effetto pittorico.