"La lunga estate calda... della nostra vita": presentazione del libro a Savignone

Il 29 agosto 2021 alle ore 20,30 nel parco comunale di Savignone verrà presentato il libro "La lunga estate calda... della nostra vita" di Sergio "Teddy" Di Tonno.

Il libro: "Oltre mezzo secolo fa i perbenisti dicevano che non eravamo ragazzi raccomandabili perchè vestivamo blue-jeans e ascoltavamo la musica di Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, veri 'fulmini musicali' che arrivavano d’oltre oceano. Nel 1959 Pier Paolo Pasolini era di tutt’altra opinione ed ora 2021 anche un professore universitario di Pisa (Alessandro Volpi) sostiene che quei giovani hanno contribuito a cambiare la società italiana. Il libro contiene il racconto della nostra vita nel contesto dell’innovazione sociale della periferia genovese che da Sampierdarena va oltre la Valpolcevera e arriva fino alla Genova d’Appennino: la Valle Scrivia. Lo spontaneo movimento giovanile dei cosiddetti Teddy Boys ha spezzato quel provincialismo bigotto di cui si nutriva la nostra società. L’ostacolo al cambiamento fu tale che con i blue jeans era addirittura vietato entrare a scuola o in chiesa".