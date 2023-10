Lunaria Teatro porta a Levante “Il mare di Shakespeare”

Lunaria Teatro fa sempre più convintamente rotta a Levante: appena conclusa la 26ª edizione del Festival in una notte d’estate, gravitante attorno a piazza San Matteo nel centro storico di Genova, la compagnia diretta dalla regista Daniela Ardini e dallo scenografo Giorgio Panni torna infatti a concentrarsi su quella che è la sua seconda casa, Nervi, andando a toccare anche Quinto e Quarto in un nuovo progetto, “Il mare di Shakespeare”, vincitore del Bando “periferie” per lo spettacolo dal vivo promosso da Comune di Genova e Ministero della Cultura: due percorsi spettacolari realizzati in collaborazione con l’attore Pietro Montandon e dedicati al grande drammaturgo inglese e agli echi del mare presenti nelle sue opere più celebri.

«Nella produzione shakespeariana il mare è spesso presente sia come luogo in cui ambientare i viaggi, le tempeste e i naufragi che ne arricchiscono le trame, sia nell’elaborata scrittura poetica, come splendida metafora grazie alle mille sfumature dei suoi moti e delle sue forme», rileva Daniela Ardini, sottolineando come «perfino nell’opera che meno sembra centrata sul tema, "Romeo e Giulietta", cogliamo con gioia letteraria e teatrale queste parole: "Il mio cuore, come il mare, non ha limiti e il mio amore è profondo come il mare: più a te ne concedo più ne possiedo, perché l’uno e l’altro sono infiniti"».

Due, si diceva, saranno gli spettacoli itineranti interpretati dagli attori di Lunaria: il primo, giovedì 5 ottobre, porterà Shakespeare a Nervi proponendo l’incontro con Romeo e Giulietta al castello lungo la passeggiata, con il Mercante di Venezia al porticciolo e, infine, con Antonio e Cleopatra alla terrazza degli Emiliani. Tre i turni di rappresentazione – alle ore 15, 16 e 17 – e due le repliche, l’8 ed il 12 ottobre. Il secondo percorso vedrà invece rivivere Shakespeare a Quinto, venerdì 6 ottobre, con scene dall’Otello al centro anziani La Rotonda, da Pericle, principe di Tiro all’Unione sportiva marinara italiana (Usmi) e da La Tempesta all’oratorio di Sant’Erasmo. Anche in questo caso sono previsti tre turni alle 15, 16 e 17 e repliche il 7 e 14 ottobre. L’itinerario spettacolare completo verrà invece proposto domenica 15 ottobre con ritrovo al castello di Nervi ed inizio alle 14:30 e alle 17.

A novembre, poi, spazio a “Il mare degli altri”, visite guidate al quartiere di Quarto a cura di Marcella Rossi Patrone e, ancora, con gli attori di Lunaria: domenica 5 si andrà insieme alla scoperta della via Romana di Quarto, il 12 novembre sarà la volta di via V Maggio e sabato 18 novembre, infine, di via Quarto.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it), offerta gradita, si consigliano scarpe comode.

“Il mare di Shakespeare” ed “Il mare degli altri” lanceranno poi la volata alla 17ª edizione di Lunaria a Levante, rassegna invernale ospitata fin dal 2008 al Teatro Emiliani, dove il sipario tornerà ad alzarsi dopo il restauro condotto negli ultimi due anni.

Si ringrazia per la collaborazione: Municipio IX Levante, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Anpi – Sezione Gino Tasso (Nervi), Pro Loco di Nervi, Civ Nervi Mare, Dilettanti Pesca Nervi, Unione Sportiva Marinara Italiana, Associazione “La Rotonda”, Confraternita Mortis et Orationis.