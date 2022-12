Lunaria Teatro presenta lo spettacolo per bambini “L'albero delle favole”

Per l'ultimo appuntamento con la prima edizione di “A Levante con la Luna”, Lunaria Teatro presenta “L'albero delle favole”, domenica 18 dicembre alle ore 15 ai Parchi di Nervi: l'attore Paolo Drago racconta due grandi classici per i ragazzi come “Il leone e il topolino” di Esopo e “La volpe, il lupo e la luna nel pozzo” di La Fontaine, avendo come quinta, appunto, un bellissimo albero cavo all'interno dei Parchi di Nervi. Lo spettacolo è a ingresso libero e, in caso di maltempo, si terrà presso la Palestrina della Pro Loco di Nervi.

Terminata “A Levante con la Luna”, il testimone passerà a “Lunaria a Levante”, tradizionale rassegna invernale a cura dell'omonima compagnia diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni: l'appuntamento è da gennaio a maggio 2023, con gli spettacoli per ragazzi ancora alla Gam di Nervi e quelli principali, invece, nuovamente ospitati dall'Auditorium Montale del Carlo Felice, stante la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione agli Emiliani.

La rassegna “A Levante con la Luna” è realizzata con il contributo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aeree periferiche della città di Genova nell’ambito dell’Accordo di Programma MIC - Comune capoluogo della città metropolitana di Genova. Si ringraziano Galleria d’Arte Moderna, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Pro Loco di Nervi

Informazioni e prenotazioni contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it,