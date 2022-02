"Lunaria a Levante": concerto di Michela Centanaro, Maria Giulia Mensa e Julyo Fortunato all'Auditorium Montale

Un viaggio nella canzone italiana, dai classici della musica leggera e cantautorale italiana alla tradizione popolare, per lanciare un messaggio di speranza in un mondo migliore, ad ormai due anni dall’inizio di una pandemia che ha cambiato le vite di tutti noi. È il senso del concerto della chitarrista Michela Centanaro, accompagnata dalla cantante Maria Giulia Mensa e dal polistrumentista Julyo Fortunato, in programma sabato 19 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Montale nell’ambito di “Lunaria a Levante”.

In scaletta successi italiani come "Sally", "Pensiero stupendo", "Oggi sono io", "Canto", "Terra promessa" e altri.

"Musica per un mondo migliore: abbiamo scelto questo titolo – spiegano Centanaro, Mensa e Fortunato – perché, dopo un periodo difficile come quello appena passato, non desideravamo altro che celebrare con la musica la nostra speranza che la crisi in cui siamo ci dia l’occasione di ripensare al mondo in cui viviamo. L’arte, la poesia e, nel nostro linguaggio, la musica, fanno da veicolo per trasmettere l’armonia di cui abbiamo bisogno. Vorremmo che la musica gettasse il seme per la crescita di un mondo migliore, in cui la speranza e la ricerca della bellezza in tutte le sue forme vengano sempre coltivate".