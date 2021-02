Lunaria a Levante: “Særa i euggi”, concerto di Marco Cambri

"Lunaria a Levante" prosegue domenica 28 febbraio con “Særa i euggi”, concerto di Marco Cambri accompagnato dalla chitarra di Marco Cravero e dall'organetto e il mandolino di Filippo Gambetta, in diretta streaming a partire dalle ore 16 sulle pagine Facebook di Lunaria Teatro, GOA Magazine e Good Morning Genova.

"Særa i euggi" è il nuovo album del cantautore ligure, prodotto dalla OrangeHomeRecords. L'opera contiene dodici tracce inedite in dialetto genovese, fatte di immagini e poesia, di storie e suoni dal mondo. Særa i euggi è un'esortazione a chiudere gli occhi, accompagnata da una carezza all'ascoltatore, la stessa che si dà a un bambino prima di andare a dormire. Come fa Cambri, che in questo album rivive la sua infanzia con lo stesso sguardo giocoso ma disincantato di chi è alla ricerca dell'intima essenza delle cose. E la rivela.

A fare da sfondo l'entroterra ligure, la cultura contadina e matriarcale. «Sono canzoni di terra - dice Marco Cambri -, figlie di luoghi in cui il mare si vede da lontano e viene temuto. Mio padre, un marinaio, spesso mancava da casa ed ho vissuto fra le donne, forza della natura che emergono in questo album. Alla fine sono canzoni d'amore in senso lato».

Sempre nell'ambito di "Lunaria a Levante" e secondo le stesse modalità di trasmmissione, alle quali si aggiunge lo streaming sulla pagina Facebook del Municipio Levante, oggi pomeriggio sabato 27 febbraio alle ore 16 è in programma anche il secondo appuntamento con "L'albero delle favole", il miniciclo dedicato ai più piccoli che vede Paolo Drago rileggere, sotto l'ombra di un suggestivo albero cavo all'interno dei Parchi di Nervi, alcune delle storie più celebri della tradizione favolistica antica e moderna. Protagonisti della lettura di sabato saranno “La volpe, il lupo, il pozzo e la luna” di La Fontaine.