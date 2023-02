Tornano i burattini di Gino Balestrino con “Sarà buono da mangiare?”

Ancora un appuntamento dedicato ai più piccoli nell'ambito della nuova stagione di “Lunaria a Levante”: sabato 4 febbraio alla GAM-Galleria d'Arte Moderna di Nervi tornano i burattini di Gino Balestrino, con lo spettacolo “Sarà buono da mangiare?” in doppia replica alle 15 e alle 16. Un bravo bambino, però un poco birichino, fa storie e capricci quando è ora di mangiare. Un bel giorno esagera, non vuole mangiare proprio niente e finisce per andare a letto con la pancia vuota… E mentre la pancia borbotta, il bambino comincia a sognare che ha una gran fame, incontrando fette biscottate spalmate di burro e marmellata, frutta e verdura canterine, broccoli parlanti, maialini sfuggenti, tonni guizzanti e farfalle al sugo volanti. Riuscirà il bambino a placare, almeno in sogno, la sua fame? Di certo imparerà che non è il caso di far capricci quando è ora di mangiare!

Il programma principale riprenderà invece sabato 11 febbraio all'auditorium Montale con “Donne di Spoon River”: dai testi di Edgar Lee Masters, recitati dalle attrici Carola Stagnaro e Orietta Notari, alle canzoni di Fabrizio De André contenute nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, che verranno eseguite ancora da Michela Centanaro e Maria Giulia Mensa accompagnate dal chitarrista Giacomo D’Alessandro e dalla violinista Benedetta Bollo.

Lunaria a Levante è un progetto di Lunaria Teatro: si ringraziano il Comune di Genova per il sostegno e Musei di Nervi, Baltimora Garden Sea-ty, Fondazione Lele Luzzati e Pro Loco di Nervi per la collaborazione.