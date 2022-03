"Lunaria a Levante": all'Auditorium Montale "Maruzza Musumeci" di Camilleri, con Pietro Montandon

La prima fase di “Lunaria a Levante” 2022 si conclude, sabato 5 marzo alle 21 all'Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice, con “Maruzza Musumeci”; trasposizione scenica dell'ominimo romanzo di Andrea Camilleri interpretata da Pietro Montandon, per la regia di Daniela Ardini.

Quello di “Maruzza Musumeci” è un importante ritorno nella produzione di Lunaria Teatro, alla quale la famiglia Camilleri, che ha assistito allo spettacolo in occasione della tappa romana della lunga tournée nazionale degli anni scorsi, ha da poco rinnovato i diritti di rappresentazione per un nuovo ciclo di spettacoli lungo lo Stivale.

Ad interpretare tutti i personaggi di questa insolita favola, in cui Camilleri rielabora a modo suo il mito di Ulissi e le sirene, è Pietro Montandon, attore teatrale e televisivo di grande esperienza e versatilità che ha lavorato con Lamberto Puggelli, Armando Pugliese, Giuseppe Patroni Griffi, Cesare Lievi, Antonio Calenda. Per lunghi anni, inoltre, Montandon ha collaborato con la compagnia svizzera Mummenshanz in spettacoli che hanno girato tutto il mondo. Proficua anche la sua più recente frequentazione con Lunaria Teatro, per la quale ha portato sulla scena alcuni grandi classici del teatro siciliano, dalla "Lunaria" di Vincenzo Consolo al "Fu Mattia Pascal" di Luigi Pirandello fino, appunto, alla "Maruzza Musumeci" di Camilleri.